أول تقرير عن "الإثيوبية" المنكوبة.. الطاقم نفذ إجراءات بوينغ

أعلنت وزيرة النقل الإثيوبية، داغماويت موغيس، الخميس، أن طاقم الطائرة، التي تحطمت الشهر الماضي وقتل جميع ركابها وعددهم 157 شخصاً، نفذ الإجراءات التي توصي بها بوينغ، لكنه لم يتمكن من استعادة السيطرة على الطائرة.

وقالت موغيس إن "الطاقم نفذ بشكل متكرر جميع الإجراءات الموصى بها من المجموعة المصنِّعة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة".

موضوع يهمك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء أن قائدي الطائرة الإثيوبية 737 ماكس التي تحطمت الشهر الماضي اتبعا في البداية... صحيفة: قائدا "الإثيوبية المنكوبة" اتبعا تعليمات بوينغ العرب و العالم

وجاءت تصريحاتها لدى الكشف عن نتائج التحقيق الأولي في الكارثة، مضيفةً أن التقرير يوصي "بمراجعة نظام التحكم بالطيران من جانب المصنِّع".

كما أوضحت أن "على سلطات الطيران أن تثبت بأن مراجعة نظام التحكم بالطيران الخاص بالطائرة قد تمت معالجته بالقدر الكافي قبل شروع المصنّع بتشغيل الطائرة".

ولم تتحدث موغيس على وجه الخصوص عن النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق (ام سي ايه إس) الذي يعتقد أنه مرتبط بالتحطم، لكنها ذكرت وجود "تكرار" لحركة "توجيه" الطائرة "إلى الأسفل".

وصمم نظام "ام سي ايه اس" بهدف تخفيض مقدمة الطائرة إذا رصد تباطؤاً أو فقداناً في السرعة.