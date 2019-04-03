حدث نادر في برلمان بريطانيا.. يقع لأول مرة منذ ربع قرن

انتهى تصويت متعلق ببريكست في مجلس العموم البريطاني بالتعادل، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ نحو ربع قرن.

وتلك علامة على الجمود الذي وصل له السياسيون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث انتهى تصويت الأربعاء بالتساوي، 310 أصوات مقابل 310 أصوات.

وبموجب لوائح البرلمان، يملك رئيس مجلس العموم سلطة كسر التعادل. وأدلى الرئيس جون بيركو بصوته لصالح الأصوات الرافضة. وقال إن هذا يتوافق مع مبدأ "لا يحق للرئيس أن يخلق أغلبية لم تكن لتوجد لولاه".

والنتيجة تعني أن النواب رفضوا فكرة إجراء يوم ثالث من التصويت على خيارات بديلة لبريكست يوم الاثنين.

وقال بيركو إن آخر مرة تعادلت فيها نتيجة الأصوات في مجلس العموم كانت في 1993.