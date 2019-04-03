خطف سائح أميركي وسائقه في منتزه سفاري في أوغندا

قالت السلطات الأوغندية إن مواطناً أميركياً وسائقا محليا اختطفا في منتزه وطني للحياة البرية.

وذكر بيان صدر الأربعاء من المركز الإعلامي الأوغندي أن الشخصين المفقودين خطفا في كمين الثلاثاء على يد أربعة مسلحين في منتزه الملكة إليزابيث الوطني.

وقال البيان إن "المختطفين تركوا أربعة سياح آخرين دون أن يتعرضوا لهم بأذى" وتم نقلهم فيما بعد إلى مكان آمن بعد إبلاغ السلطات بالحادث.

وأضاف أنه تم إرسال فريق إنقاذ من الشرطة والجيش وحراس المنتزه للعثور على المخطوفين.

عمليات الخطف في المحميات في أوغندا نادرة. ويعد منتزه الملكة إليزابيث الوطني في جنوب غرب أوغندا وجهة سفاري شهيرة في البلد الواقع شرقي إفريقيا.