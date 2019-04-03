زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تايوان.. ولا أنباء عن خسائر

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة ضرب مقاطعة تايتونغ جنوب شرق البلاد، صباح الأربعاء، ولكن لم ترد أنباء فورية عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقال شاهد إن الزلزال هز أبنية في العاصمة تايبه. ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات ولكن لم ترد أي تفاصيل أخرى.

وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءاً منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال ضرب جنوب تايوان عام 2016، في حين لا يزال زلزال 1999 الذي بلغت شدته 7.6 درجة وتسبب في مقتل أكثر من 2000 شخص عالقاً في أذهان بعض المواطنين.