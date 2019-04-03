فرنسا توقف شخصين بتهمة التخطيط لهجوم على مدرسة

كشفت الشرطة الفرنسية أنها أوقفت في 25 مارس/آذار الماضي رجلين ثلاثينيين ووضعتهما في الحجز الاحتياطي في إطار تحقيقي بخطط للهجوم على مدرسة أو شرطيين، حسب ما أكدته مصادر مقربة من التحقيق لوكالة "رويترز".

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وكانت النيابة العامة في باريس قد فتحت القضية وأوكلت إلى الأمن الفرنسي التحقيق في الموضوع في 22 مارس/آذار الماضي. وفي 29 مارس/آذار وضع النيابة العامة الرجلين قيد التحقيق بتهمة تكوين جماعة إرهابية.

وبحسب ما نقله الإعلام الفرنسي، كان أحد الرجلين، الذي تم توقيفه في "سين ايه مارن" ينوي مهاجمة مدرسة ابتدائية، وقد أعرب عن إعجابه بمحمد مراح مرتكب مجزرة تولوز في 2012 حيث قتل 3 عسكريين و3 طلاب في مدرسة يهودية ووالد أحدهما.