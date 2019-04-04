نتنياهو يصل موسكو.. وبوتين: جيشنا عثر على رفات الجندي الإسرائيلي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الجيش الروسي هو الذي عثر على رفات الجندي الإسرائيلي المفقود منذ 1982.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو إن الجيشين الروسي والسوري عثرا على جثة الجندي الإسرائيلي المفقود منذ حرب لبنان عام 1982.

وقال بوتين: "عثر جيشنا مع شركائنا السوريين على مكان دفنه"، متحدثاً عن السرجنت زخاري بوميل. وأضاف "نحن سعداء للغاية لأنه سيحظى بالتشريف العسكري الذي يستحق في وطنه"، مضيفاً أن روسيا سترسل الرفات إلى إسرائيل.

أفاد مصدر إسرائيلي أن الجيش الروسي يواصل البحث في سوريا عن رفات جنديين إسرائيليين آخرين.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" في الأراضي المحتلة أن روسيا ساعدت إسرائيل باستعادة رفات الجندي المفقود منذ 1982، وأن رفات الجندي لم... إسرائيل تستعيد رفات الجندي الذي فقد في لبنان عام 1982 العرب و العالم

وكان مراسلنا في الأراضي المحتلة أفاد، الأربعاء، أن روسيا ساعدت إسرائيل باستعادة رفات الجندي المفقود منذ 1982، وأن رفات الجندي لم تكن مدفونة وإنما كانت محفوظة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن استعادة جثة الجندي، زخاريا باومل، أحد الجنود المفقودين في معركة سلطان يعقوب في البقاع اللبناني عام 1982 عبر دولة ثالثة.

يشار إلى أن إسرائيل كانت حصلت على دبابة الطاقم المفقود قبل ثلاث سنين من روسيا.

ومتحدثاً في مطار بن غوريون قبيل مغادرته إلى موسكو، قال نتنياهو للصحافيين إنه سوف يناقش موضوع سوريا مع الرئيس الروسي.

يُذكر أن اجتماعهما سيعقد قبل 5 أيام فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقرر لها الأسبوع المقبل.

والتقى نتنياهو مع بوتين 3 مرات خلال عام مضى، آخرها في فبراير، لمناقشة التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل في سوريا.

وتحافظ إسرائيل وروسيا على خط ساخن بينهما لمنع قواتهما الجوية من الصدام فوق سوريا.

وكانت القوات السورية أسقطت طائرة حربية روسية في سبتمبر أثناء الرد على غارة جوية إسرائيلية.

ويسعى نتنياهو إلى إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في انتخابات التاسع من أبريل، لكنه يواجه اتهاماً محتملاً بالفساد ومعارضة شديدة في الانتخابات.