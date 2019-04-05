أردوغان: من حقنا الاعتراض على نتائج فرز الأصوات

قال الرئيس التركي إن مطلب حزبه بإعادة فرز الأصوات اعتراضاً على النتائج غير الرسمية لانتخابات الأحد البلدية، هو أمر طبيعي.

وعقب صلاة الجمعة في اسطنبول، قال رجب طيب أردوغان إن الانتخابات انتهت، لكن الإجراءات القانونية مستمرة فيما يخص اعتراض حزبه على فرز الأصوات.

وتكبد حزب أردوغان الحاكم خسارة، ففقد اسطنبول والعاصمة أنقرة أمام المعارضة، إلا أنه فاز بأغلبية الأصوات في البلاد، وفق نتائج غير رسمية.

وأضاف أردوغان أن المجلس الانتخابي التركي هو المتحكم في العملية، وسيتخذ قراراً نهائياً بشأنها.

كما هاجم أردوغان الولايات المتحدة ودول أوروبا، متهماً إياها بالتدخل في شؤون تركيا الداخلية، قائلاً إن نسبة الإقبال الكبيرة على التصويت في الانتخابات التركية هو "درس في الديمقراطية" للعالم أجمع.

هذا، ونفى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما تردد عن تقدمه بطلب لإلغاء نتائج الانتخابات البلدية التركية في كامل اسطنبول.

يأتي هذا فيما قال مرشح حزب المعارضة الرئيسي في الانتخابات إنه لا يزال متقدما بفارق يقارب 19 ألف صوت، وذلك بعد اكتمال عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة في 17 من أصل 39 دائرة بالمدينة.

وأوضح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، أن إعادة فرز نحو 120 ألف صوت باطل، أسفرت عن إضافة 2000 صوت لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، مقابل نحو 800 صوت لحزب الشعب الجمهوري.