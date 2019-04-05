السودان.. المهدي يدعو البشير للاستقالة طواعية

طالب الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، في السودان، الرئيس، عمر البشير، بالاستقالة من منصبه بمحض إرادته.

المهدي، طالب في خطبة الجمعة، الرئيس البشير، بحل المؤسسات الدستورية، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ.

واقترح دعوة 25 شخصاً يتم ترشيحهم لتكوين جمعية تأسيسية لإقامة "النظام المنشود".



وشدد المهدي على ضرورة المشاركة في احتجاجات السبت، 6 أبريل/نيسان، راجياً الالتزام بالسلمية.

وناشد الصادق، القوات المسلحة السودانية المحافظة على قوميتها.

وعربيا، أشاد المهدي باستقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من الحكم، معتبراً أنه درس مفيد للشعوب المنكوبة من الحكم.