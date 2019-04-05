الكرملين: دعوة ترمب لخفض إنفاق التسلح تستحق البحث

أعلن الكرملين، الجمعة، أن فكرة طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين وروسيا لتقليل الإنفاق على إنتاج الأسلحة

تستحق الانتباه وينبغي بحثها بصورة أكبر.

وكان ترمب قد عبر عن أسفه، الخميس، لضخامة الأموال التي تنفقها الدول الثلاث على إنتاج الأسلحة، بما فيها الأسلحة النووية، وذكر أن هذه المبالغ يمكن إنفاقها في جوانب أفضل.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في تصريح للصحافيين، إن "أي دعوة تؤيد نزع السلاح تستحق الانتباه والاهتمام الشديد. ومن المهم للغاية ألا تقتصر هذه الدعوة على مجرد الإعلانات".