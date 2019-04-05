بعد ترودو... "ظل" القذافي يلاحق نتنياهو

يبدو أن شبهة التعامل مع معمر القذافي بدأت تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد أن سببت العديد من المتاعب لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، وآخرها ما كشفته وزيرة سابقة في الحكومة الكندية من وثائق ستزيد الضغط على المسؤول الكندي الشاب.

فقد كشف تقرير نشرته صحيفة الهافينغتون بوست الأميركية أن نتنياهو، استفاد مادياً بطريقة غير مباشرة، من صفقة تقدّر بملايين الدولارت، أبرمتها شركة أميركية يمتلكها قريبه، مع النظام الليبي برئاسة معمر القذافي، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على ليبيا، بين الأعوام 2007 و2008.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو في تلك الفترة، كان يمتلك حصصا في شركة "سيدريفت كوك"، وهي إحدى الشركات التي يملكها ابن عمه ناتان ميليكوفسكي، حيث كانت هذه الشركة، المورّد الرئيسي للمواد الخام، لشركة C / G Electrode، التي باعت أقطابا كهربائية لليبيا في فترة حكم القذافي.

وأشار التقرير إلى أنه نظراً لكون شركة "Seadrift"، ومقرها في تكساس، كان المزود المركزي للمواد الخام للشركة المتهمة بالصفقات مع ليبيا ""C\G Electodes، فمن الجائز الافتراض أن نتنياهو حقق أرباحا من هذه الصفقات.

موضوع يهمك أعلنت أمازون إن جيف بيزوس مؤسس أمازون ورئيس مجلس إدارتها أنهى طلاقه من زوجته ماكينزي حيث أعطاها حصة منفصلة في شركة... أغلى انفصال.. أمازون تعلن حصّة طليقة بيزوس الأخيرة

"مستثمر صغير"!

في المقابل، قال ميليكوفسكي رداً على التقرير، إن نتنياهو كان "مستثمراً ضعيفاً" في الشركة، وإنه لم يعرف عن صفقات C / G Electrode مع ليبيا.

كما أكد المتحدث باسم نتنياهو أنه كان "مُستثمرا صغيرا"، وأنه لم يشارك في إدارة شركة "سيدريفت"، أو بنشاطها التجاري.

وكانت الإدارة الأميركية قد اتهمت شركة الإلكترونيات التابعة لميليكوفسكي بعقد صفقات ممنوعة مع ليبيا في 23 مناسبة مختلفة. ووصلت قيمة الإرساليات إلى ليبيا إلى نحو 6.8 مليون دولار.

وفي آب/ أغسطس من عام 2007، قام نتنياهو بشراء أسهم في شركة "Seadrift"، التي كانت المزود المركزي للمواد الخام لشركة "C\G Electrodes"، وبعد ثلاث سنوات، قام ببيع هذه الأسهم وحقق أرباحا بنسبة 700%.



شبهات جنائية ضد نتنياهو

ويأتي هذا التقرير في وقت تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، سيصدران قريبًا، أوامر للشرطة تقضي بفحص شبهات جنائية ضد بنيامين نتنياهو، تتعلق بالتقارير التي سلمها للجهات الرقابية حول الأسهم التي اشتراها ثم باعها لابن عمه نتان ميليكوفسكي، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصدر قضائي.

وبحسب المصدر، فإن "مكتب مراقب الدولة" يعتقد أن التقارير حول أصول نتنياهو التي تم تسليمها للمستشار القضائي للحكومة تثير الشكوك حول شبهات جنائية وعلى نتنياهو أن يقدم إفادته حول هذه المسألة.

يذكر أنه الشهر الماضي، ومنذ أن نشرت لجنة التصاريح التابعة لمكتب مراقب الدولة أن نتنياهو أبرم اتفاقيات مع ابن عمه، لم يتم الإبلاغ عن معظمها، بدأ المدعي العام، في جمع المواد التي وصلت إلى مكتبه بهذا الشأن، علماً أن معظم المواد جُمعت من قبل لجنة التصاريح.