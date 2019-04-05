مرشح المعارضة في اسطنبول يكرر: ما زلنا متقدمين

أكد مرشح حزب المعارضة الرئيسي في الانتخابات البلدية التركية في اسطنبول، الجمعة، أنه لا يزال متقدما بفارق 18742 بعد اكتمال عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة في 17 من أصل 39 دائرة بالمدينة.



وقال مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو لتلفزيون فوكس التركي إنه تم إعادة فرز 119.652 صوتا باطلا وقد أضيف 2184 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس طيب أردوغان في حين أضيف 785 صوتا لحزب الشعب الجمهوري.

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وكان أوغلو حثّ اللجنة العليا للانتخابات الأربعاء على تأكيد فوزه بمنصب رئيس بلدية المدينة، بعدما قررت اللجنة إعادة إحصاء الأصوات في 18 دائرة من أصل 39 في اسطنبول.

يذكر أن النتائج الأولية للانتخابات التي جرت الأحد أظهرت فوز "حزب الشعب الجمهوري" المعارض بفارق غير شاسع في أكبر مدينتين تركيتين وهما اسطنبول وأنقرة، في انتكاسة مفاجئة لـ"حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وإذا تأكدت تلك النتائج خلال الأيام المقبلة، فسيسيطر "حزب الشعب الجمهوري" على ميزانيتي اسطنبول، العاصمة التجارية للبلاد، والعاصمة أنقرة واللتين تقدران إجمالا بنحو 32.6 مليار ليرة (5.79 مليار دولار) لعام 2019.

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