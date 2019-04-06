الوزير العماني بن علوي يدعو لطمأنة إسرائيل بـ"إجراءات واتفاقات حقيقية"

دعا وزير الخارجية العُماني يوسف بن عبد الله علوي إلى طمأنة إسرائيل وتبديد مخاوفها في محيطها العربي.

وقال علوي في المنتدى الاقتصادي في الأردن، إن إسرائيل استطاعت الحصول على كل شيء من المجتمع الدولي، وحصلت على كل وسائل القوة، واستطرد قائلاً "لكنها ليست مطمئنة لمستقبلها كدولة غير عربية في محيط عربي".

وقال علوي "نحن العرب يجب أن يكون لدينا القدرة لتبديد هذه المخاوف بإجراءات واتفاقات حقيقية بيننا. وأضاف يجب أن نبحث كيف نشجع الدولة الإسرائيلية لتشعر أنها جزء من منطقة الشرق الأوسط".

واعتبر علوي أن الإسرائيليين لديهم مشكلة في الثقة بالعرب، ورأى أن إسرائيل تشعر أنها في منطقة تهدد مستقبلهم وهذا غير صحيح.

وقال إنه علينا وعلى الفلسطينيين أن نساعد إسرائيل في تبديد الخوف الذي يهددهم.

وأوضح بن علوي "لا أدعو للاعتراف، لكننا نريد أن يشعر (الإسرائيليون) أنه لا توجد تهديدات لمستقبلهم. علينا، وعلى الفلسطينيين.. أن يساعدوا الإسرائيليين على الخروج من هذا الخوف".

وزير خارجية الأردن يرد

بدوره، رد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي على الوزير العماني وقال: اعترف العرب والفلسطينيون بإسرائيل، القضية هي أن هناك احتلالاً، هل سينتهي هذا الاحتلال أم لا؟.

وتابع "ما هي الضمانات الإضافية التي تحتاجها إسرائيل؟ العالم العربي بأسره مع 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي قالوا إننا على استعداد لضمان أمن إسرائيل مقابل انسحابها".

وأضاف "من أجل حصول ذلك يتعين على إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 والسماح بقيام دولة فلسطينية، هذه هي القضية".

وقال الصفدي "إذا قال الإسرائيليون إنهم غير مرتاحين فهذه ليست مشكلتي".