علم كردستان يثير أزمة بين العراق والأردن

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، أن عدم وضع علم العراق إلى جانب علم إقليم كردستان خلال استقبال الأمير فيصل بن الحسين للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، الجمعة، كان "خطأ بروتوكوليا فرديا غير مقصود".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، في بيان إن "وضع علم إقليم كردستان العراق من دون العلم العراقي خلال استقبال الأمير فيصل بن الحسين للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أمس الجمعة كان خطأ بروتوكولياً فردياً غير مقصود".

وأوضح أن "دعم الأردن لوحدة العراق وتماسكه موقف أردني ثابت لا يتبدل، تعبر عنه المملكة قولاً وفعلاً".

وأكد القضاة "اعتزاز الأردن بالعلاقات المميزة والأخوة التاريخية التي تربطه بجمهورية العراق الشقيق، وحرصه على تطوير التعاون والتنسيق في شتى المجالات وبما ينعكس إيجابا على البلدين الشقيقين".

وشدد على "موقف الأردن الثابت في دعم أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه"، مشيرا إلى أن "العراق الذي حقق نصراً تاريخياً على العصابات الإرهابية بتضحيات جسام هو ركن أساس من أركان استقرار المنطقة".

وعبّر القضاة عن "اعتزاز المملكة بعلاقاتها مع جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق في إطار الدولة العراقية الموحدة، وفي سياق الموقف الأردني الثابت في الوقوف إلى جانب العراق لإعادة البناء وتثبيت الاستقرار".

ووصل البارزاني، الجمعة، الى الأردن للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انطلق، السبت، في السويمة على شاطئ البحر الميت (50 كيلومترا غرب عمان).

وأظهرت لقطات وصور عدم وجود علم العراق إلى جانب علم إقليم كردستان في قاعة استقبال كبار الضيوف في المطار.