فرنسا: متظاهرو السترات الصفر يحتجون للأسبوع الـ21

جاب متظاهرو السترات الصفراء شوارع فرنسا للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، حيث تجمع المئات في مسيرة عبر باريس، في واحدة بين الاحتجاجات العديدة التي شهدتها البلاد.

وعدلت شرطة باريس استراتيجيتها المتمثلة في القدرة على الحركة والاستباقية في مواجهة العنف منذ انطلاق المظاهرات في 17 نوفمبر / تشرين ثان. وحظرت السلطات دخول المتظاهرين شارع شانزليزيه بعد وقوع أعمال شغب فيه الشهر الماضي.

وتجمع المئات في روان بنورماندي، نقطة اشتعال المظاهرات سابقا، ومئات آخرين في شرق باريس في ساحة الجمهورية، في بداية مسيرة إلى الحي التجاري على الحافة الغربية للعاصمة.

وحاصرت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين على الطريق الدائري وأطلقت الغاز المسيل للدموع في شارع علوي، ربما لمنع آخرين من دخول منحدر يؤدي إلى الطريق.

وفي تظاهرة أخرى من تظاهرات اليوم السبت العديدة بأرجاء البلاد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في منطقة روان بنورماندي، في مواجهة مع المتظاهرين بعد اندلاع حرائق في صناديق القمامة وغيرها.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن وزارة الداخلية أوردت أن تقديرات مبدئية أشارت إلى أن عدد المشاركين في التظاهرات بباريس بلغ عند منتصف النهار 3100 ، مقارنة مع 1800 تم حصرهم قبل أسبوع في نفس الوقت.

وعلى الصعيد الوطني، أحصت الوزارة 6300 مشارك في الاحتجاج.

وتراجع عدد المشاركين في تظاهرات السترات الصفر منذ الاحتجاجات الأولى على ضرائب الوقود في منتصف نوفمبر / تشرين ثان، عندما خرج مئات الآلاف.

واجتذبت حركة السترات الصفراء، التي تطالب بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، حشودًا واسعة، لكنها لا تزال تشكل تحديًا للرئيس إيمانويل ماكرون.