أسرى فلسطينيون يضربون احتجاجاً على "التشويش"

أعلن مدير نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في حديث لـ"العربية" أن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال شرعوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على نصب أجهزة التشويش في عدة سجون والمعاملة اللاإنسانية بحقهم.

وقال فارس إن مجموعة أخرى ستنضم للإضراب في 11 نيسان/أبريل الجاري ومجموعة ثانية في 13 الشهر، ثم سيكون الإضراب مفتوحاً لكل الأسرى في 17 الجاري الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني.

ويطالب الأسرى الفلسطينيون بمطالب كثيرة أهمها إزالة أجهزة التشويش التي نصبت في عدة سجون مؤخراً.

إلى ذلك، نقلت وكالة (معا) الفلسطينية عن القناة 12 الإسرائيلية أن "مصلحة السجون" من ناحيتها رفعت حالة التأهب استعداداً لمواجهة الأوضاع داخل السجون.

وحسب القناة، فإن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يتولى إدارة المعركة مع الأسرى الذين ينتظرون ردّ إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم.

ومن المتوقع أن يتعرض الأسرى المضربون عن الطعام لتنكيل يشمل العزل الانفرادي أو النقل من سجن لآخر.