بريطاني يسأل سفير روسيا وجها لوجه: لماذا بلدكم قتل صديقتي؟

التقى البريطاني تشارلي راولي الذي تسمم بمادة نوفيتشوك في تموز/يوليو 2018، السفير الروسي لدى المملكة المتحدة السبت، بعد 13 شهرا من وقوع حادثة تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال التي نسبتها لندن إلى موسكو.

وكان سكريبال وابنته يوليا وقعا في الرابع من آذار/مارس 2018 ضحية تسمم بالنوفيتشوك في سالزبري (جنوب غرب بريطانيا)، وأُدخلا في حال حرجة إلى المستشفى حيث أمضيا أسابيع عدة قبل أن يستعيدا عافيتهما.

وحمّلت الحكومة البريطانية مسؤولية هذا التسميم إلى السلطات الروسية وأكدت أن النوفيتشوك تم تطويره في روسيا منذ أيام الحقبة السوفياتية. وينفي الكرملين من جهته أي تورط له في العملية.

وفي 30 حزيران/يونيو، عُثر على تشارلي رولي (45 عاماً) عاما وصديقته دون ستورجيس (44 عاماً) في حال حرجة في ايمسبري قرب سالزبري، بعد أن تعرضا هما أيضاً لمادة نوفيتشوك كانت في زجاجة عثر عليها رولي واعتقد أنها قارورة عطر.

وأُدخل الاثنان إلى المستشفى. وتوفيت ستورجيس، وهي أمّ لثلاثة أطفال، بعد أيام فيما غادر رولي المستشفى في العشرين من تموز/يوليو قبل أن يدخله مجددا نهاية آب/اغسطس إثر تعرضه لمشاكل في البصر.

والسبت، التقى رولي في لندن السفير الروسي لدى بريطانيا ألكسندر لاكوفينكو لمدة ساعة ونصف ساعة، بحسب صحيفة "دايلي ميرور" التي نشرت صورة للقائهما.

ونقلت عنه قوله: "أردت أن أسأله (السفير) لماذا بلدكم قتل صديقتي؟". وأضاف: "لكن لم أحصل فعلياً على جواب. لقد حصلت فقط على الدعاية الروسية"، معتبراً أن التوضيحات التي قدمها السفير لإبعاد المسؤولية عن روسيا في القضية "سخيفة".

وأكد أن "السفير أكد باستمرار أن المادة لم تكن نوفيتشوك الذي أُنتج في روسيا، لأنها لو كانت كذلك لكانت قتلت الجميع". وتابع: "لا زلت أعتقد أن روسيا هي من نفذت الاعتداء".

وتحدثت وسائل الإعلام الروسية أيضاً عن اللقاء، مشيرةً إلى أن تشارلي رولي طلب من السفير أجوبة لم يتمكن من الحصول عليها من السلطات البريطانية.

وأصدرت لندن مذكرة توقيف أوروبية بحق روسيين اثنين هما ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف، قد يكون اسماهما مستعارين، للاشتباه بأنهما نفّذا الاعتداء ضد سكريبال وابنته، وقالت إنهما ضابطين في الاستخبارات العسكرية الروسية.