لافروف: تقلقنا خطوات واشنطن تجاه ما يسمى "صفقة القرن"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، إن موسكو قلقة من خطوات واشنطن تجاه ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، أنه "نؤمن بحل الدولتين في فلسطين وفقاً لمبادرة السلام العربية".

وأوضح الوزير الروسي أنه "يقلقنا وضع اللاجئين السوريين في الأردن وبحثنا إعادتهم إلى سوريا"، مشيراً إلى أنه بحث الملف السوري مع الأردن طبقاً للقرار الأممي 2254.

من جهته، قال الصفدي إنه قلق من غياب آفاق التقدم نحو حل سلمي حيث لا يمكن أن يتحقق من دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67.

وأضاف الصفدي أن هناك حواراً أردنياً روسياً مستمراً فيما يتعلق بالأزمة السورية، معتبراً "تأمين العودة الآمنة لقاطني مخيم الركبان هو الحل الوحيد لهذه المسألة ونتفق مع روسيا على ذلك".

وقبل ساعات، أجرى الوزير الروسي محادثات في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره سامح شكري.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الخارجية الأردنية أن "على الجانبين الروسي والأردني تبادل الآراء حول الوضع الراهن في سوريا وآفاق تطوره، وذلك في ضوء استمرارية بؤرة التوتر التي يمثلها الوضع في منطقة التنف الحدودية بين الأردن وسوريا".

وذكرت الوزارة أن في صدارة أجندة المحادثات الثنائية تهيئة الظروف المواتية لعودة النازحين السوريين، بما في ذلك من مخيم "الركبان"، إلى أماكن سكنهم الدائمة في أسرع وقت ممكن.