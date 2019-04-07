فلسطين: ماذا سيفعل نتنياهو بـ4.5 مليون فلسطيني بالضفة؟

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه "مشكلة حقيقية" إذا ما التزم بوعد حملته الانتخابية بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقال المالكي لوكالة "أسوشيتد برس" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن بأن تعهد نتنياهو يهدف على الأرجح إلى حشد قاعدته القومية في آخر جولة من السباق الساخن. وأضاف أن الفلسطينيين "سيقاومون" مثل هذه السياسة إذا تم تنفيذها.

موضوع يهمك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السّبت، أنّه يعتزم ضمّ المستوطنات الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة... نتنياهو: سأضمّ المستوطنات إذا فزت العرب و العالم

وأضاف المالكي: "إذا أراد نتنياهو إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فإنه سيواجه مشكلة حقيقية، ألا وهي وجود 4.5 ملايين فلسطيني.. فماذا سيفعل بهم؟".

وأكد أن إسرائيل لا تستطيع طرد الفلسطينيين، مضيفاً: "سنبقى هناك.. ينبغي على المجتمع الدولي التعامل معنا".

واتهم المالكي الولايات المتحدة بتشجيع نتنياهو من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومؤخراً الاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان.

من جانبه، أعرب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، أيضا عن قلقه بشأن "القرارات غير الشرعية" الأميركية في المنطقة.

وأضاف لافروف: "نرى أن الحل في الحوار بين الدول، لأن الإجراءات الأحادية لن تؤدي أبدا إلى أي نتيجة جيدة".

وعزز نتنياهو التوسع الاستيطاني اليهودي خلال ولاياته الأربع كرئيس للوزراء، لكنه امتنع حتى الآن عن تقديم رؤية مفصلة للضفة الغربية.