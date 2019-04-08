أفغانستان.. إطلاق عملية طرد طالبان من غرب البلاد

أطلقت القوات الأفغانية عملية لطرد مسلحين تابعين لحركة طالبان بعد أربعة أيام من قيامهم بمهاجمة ومحاصرة قاعدة عسكرية بولاية بادغيس غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، الكولونيل قيس مانغال، الاثنين، إن 12 جندياً على الأقل قتلوا خلال الساعات الـ48 الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى أكثر من 40. كما أصيب عشرات آخرون.

وذكر مانغال أن عشرات المسلحين قتلوا وجرحوا على أيدي القوات الجوية والبرية.

من جهته، قال عضو في مجلس الولاية، الأسبوع الماضي، إن حوالي 600 جندي أفغاني حوصروا داخل القاعدة، وبدأت ذخيرتهم وطعامهم وشرابهم في النفاد.

ولم يكن هناك تحديث لأعدادهم أو حالتهم.

وتسيطر حركة طالبان على نصف مساحة البلاد، وتشن هجمات يومية على قوات الجيش والشرطة.