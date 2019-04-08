المعارضة التركية: لجنة الانتخابات تخاطر بأمن صناديق الاقتراع

قال رئيس "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي في تركيا اليوم الاثنين إن اللجنة العليا للانتخابات، التي وافقت على إعادة فرز جزء من الأصوات في الانتخابات البلدية في إسطنبول، دخلت في عملية تلحق الضرر بأمن صناديق الاقتراع.

وكان "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طالب أمس الأحد بإعادة فرز جميع الأصوات في اسطنبول بعد خسارة مرشحه لرئاسة بلدية المدينة بفارق ضئيل يوم 31 مارس/آذار الماضي. وقلل إعادة فرز الأصوات الباطلة في بعض المناطق في اسطنبول وإعادة الفرز الكامل في مناطق أخرى خلال الأسبوع الماضي من الفارق بين الحزبين.

موضوع يهمك قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، السبت، إن مرشحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول لا يزال متقدماً بفارق ضئيل على مرشح حزب... بعد فرز نصف الأصوات.. المعارضة "متقدمة" في اسطنبول العرب و العالم

وقال كمال قليجدار أوغلو، زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، إنه يتوجب على قضاة لجنة الانتخابات أن يتمتعوا بالنزاهة، مضيفاً أن إعادة فرز جميع الأصوات يحتاج إلى مبرر معقول.

وأضاف أنه بعد اكتمال 92.3% من عمليات إعادة الفرز الجزئي في اسطنبول، فإن أكرم إمام أوغلو مرشح حزبه يتقدم بفارق 15722 صوتاً. ويقطن المدينة حوالي 15 مليون نسمة.