الناطق الرسمي للجيش السوداني ينفي تنحي البشير

نفى الناطق الرسمي للجيش السوداني اللواء أحمد الشامي في اتصال مع "العربية" تنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم.

فيما قال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن عوض بن عوف، الاثنين، إن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان، ولن تفرط في أمنه وسلامة مواطنيه، وأن الجيش لن يتسامح مع مظاهر الانفلات الأمني.

وفي لقاء جمع قادة القوات المسلحة، قال وزير الدفاع السوداني إن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وإن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن بن عوف قوله إن "القوات المسلحة صمام أمان السودان ولن تفرط في أمنه وسلامة مواطنيه".

واتهم الوزير جهات، لم يسمها بمحاولة استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة، وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد، مؤكداً أنه "لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات.

وأضاف أن القوات المسلحة تقدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني.