منظمة الصحة العالمية: مقتل طبيبين في اشتباكات ليبيا

شجبت منظمة الصحة العالمية مقتل طبيبين أثناء معالجة مدنيين وسط الاشتباكات الجارية بين جماعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال أحمد المنذري، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط، في بيان اليوم الاثنين، إن استهداف الأطباء "غير مقبول".

وأضاف أن الطبيبين قتلا أثناء محاولة "نقل جرحى من مناطق صراع"، وأن مهاجمة عمال الصحة "يفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين المحاصرين وسط الصراع".

وبحسب المنظمة، تعرض عمال ومنشآت الصحة في ليبيا لأكثر من 46 هجوما منذ بداية العام 2018، ما أدى إلى مقتل 8 من عمال الصحة والمرضى وإصابة 24 آخرين.