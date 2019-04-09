إسرائيل: لبيد يعلن اقتراب فوز حزبه بالانتخابات

أدلى السياسي الوسطي الشهير يائير لبيد بصوته لصالح حزبه "أزرق أبيض" في الانتخابات العامة التي تجريها إسرائيل، مناشدا المواطنين الإسرائيليين الخروج للتصويت.

انضم لبيد إلى قائد الجيش السابق بيني غانتس لتحدي الحكم الطويل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أدلى لبيد بصوته قرب تل أبيب اليوم الثلاثاء وسط نشطاء ومؤيدين، زاعما أن حزبه "على بعد خطوة من الانتصار".

وقال لبيد "نحتاج إلى مقعدين إضافيين للفوز بهذه الانتخابات التاريخية في إسرائيل. التصويت لأي حزب باستثناء أزرق أبيض هو تصويت لنتنياهو."

شكل لبيد وغانتس وجنرالات سابقون حزب أزرق أبيض الوسطي على أمل حشد المعارضة ضد نتنياهو الذي يواجه اتهامات جدية بالفساد.