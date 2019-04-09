البرلمان العربي يثمن المنحة السعودية والإماراتية لليمن

ثمن البرلمان العربي تخصيص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 200 مليون دولار أميركي دعماً للشعب اليمني.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن هذه المساعدات تعكس حرص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية على الوقوف مع الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول التحالف اهتماماً كبيرا.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدعم المستمر الذي تقدمه السعودية والإمارات للشعب اليمني، والذي وصل في الأعوام الأربعة الماضية لما يزيد عن 18 مليار دولار، خصوصاً في القطاعات الإنسانية ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة ومعيشة الشعب اليمني.

وحمل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة للأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة ميليشيا الحوثي لعرقلتها للأعمال الإنسانية المقدمة للشعب اليمني واستيلائها على هذه المساعدات.

وشدد السلمي على ضرورة الضغط عليها للإذعان للقانون الإنساني الدولي، وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين.