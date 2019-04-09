انتخابات إسرائيل.. الفلسطينيون يشتكون "كاميرات مخفية"

قدمت قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، ضد أعضاء حزب الليكود اليميني قالت إنهم يستخدمون كاميرات مخفية في ملابسهم في مراكز الاقتراع في المدن والقرى العربية، معتبراً ذلك مخالفاً للقانون.

وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إن اللجنة تدرس هذه الممارسات لترى ما إذا كانت قانونية أم لا.

وذكر الناطق الإعلامي باسم حملة الجبهة، رجا زعاترة، "قدمنا شكوى عاجلة للجنة الانتخابات المركزية لإخراج وبشكل عاجل كل الكاميرات المخفية، لأنها مخالفة للقانون".

وأظهر شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد المراقبين العرب بمدينة الناصرة بإحضار الشرطة لممثلي حزب الليكود في لجان المراقبة، مطالباً إياهم بإخراج ما قال إنها كاميرا خفية على شكل قلم وضعت على قبة قميصه.

وأضاف زعاترة "كانت تصرفاتهم مريبة"، مشيراً إلى أن مثل هذه التجاوزات سجلت في مدينة الناصرة وفي قرى أخرى نائية.

ورأى أن الهدف من ذلك هو "تخويف العرب بأنهم سيلاحقون"، وكذلك "تخويف الليكود من خلال مراقبة نسبة التصويت. فإذا ارتفعت النسبة سيقولون لليكود إن العرب سيسقطون الليكود بتصويتهم".

موضوع يهمك بدأ الإسرائيليون الإدلاء بأصواتهم، الثلاثاء، في انتخابات تشريعية تنطوي على رهانات كبيرة يقررون فيها إما الإبقاء على رئيس... فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية العرب و العالم

ويدلي الإسرائيليون بأصواتهم الثلاثاء في انتخابات تشريعية للكنيست الواحد والعشرين. ويحق للفلسطينيين داخل إسرائيل بالتصويت مثل اليهود. ويبلغ عدد الفلسطينيين في الداخل 1,2 مليون شخص، أي ما يناهز 17,5 في المئة من سكان إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدافعا عن الكاميرات "إنهم يسعون لضمان عدم وجود تزوير للناخبين".

لكن زعاترة اعتبر الجواب "تحريضاً على العرب".

وتعتبر "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" برئاسة أيمن عودة المتحالف مع أحمد الطيبي أكبر القوى العربية في إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد "أن هناك عدداً من المخالفات" في مراكز اقتراع في المنطقة الشمالية.

وقال أحمد الطيبي "إن الليكود يحاول في يوم الانتخابات التأثير باستخدام كاميرات خفية في المواقع العربية، لأن نتنياهو يريد ألا يصل العرب لصناديق الاقتراع ويريد خفض نسبة التصويت عند العرب".

وقال نتنياهو لصحافيين في مركز اقتراع بالقدس "يجب أن تكون هناك كاميرات مخفية في كل مكان".