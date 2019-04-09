حزب الأمة السوداني: الحل الأمثل تنحي النظام ورئيسه

دعا الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي في السودان، خلال مؤتمر صحافي لحزبه عقد اليوم الثلاثاء، في الخرطوم دعا لتسليم السلطة في السودان إلى قيادة عسكرية مختارة تتفاوض مع ممثلي الشعب.

موضوع يهمك قال اللواء أحمد خليفة الشامي، الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، الثلاثاء، إن التعليمات صدرت بفض الاعتصام وفق... الجيش السوداني للحدث: التعليمات صدرت بفض الاعتصامات العرب و العالم

وأكد الصادق المهدي أن الحل الأمثل يكمن بالاستجابة لمطالب الشعب بتنحي النظام ورئيسه.

كما أشار المهدي إلى أن الأسرة الدولية تتطلع إلى الاستقرار والسلام في البلاد.

ونوّه المهدي في معرض حديثه إلى أن قوى المعارضة السودانية موحدة اليوم وفي أفضل حالاتها.

وقال المهدي: "لم تقدّم أية جهة أجنبية مساعدة للمحتجين".

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا الجيش لمفاوضات تبحث ترتيبات الانتقال السياسي.

وأعلن التجمع في وقت سابق، فشل محاولة تفريق اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة، لافتاً إلى أن الجيش فتح بوابات القيادة لحماية المتظاهرين.

وأظهرت المشاهد التي نقلها متظاهرون من ساحة الاعتصام، عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل، تعالي أصوات كثيفة لإطلاق الرصاص.

فيما أصدرت الشرطة السودانية توجيهات لعناصرها بعدم التعرض للتجمعات السلمية.