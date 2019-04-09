سفارات غربية: آن الأوان لانتقال سياسي صادق بالسودان

اعتبرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، الثلاثاء، أنه آن الأوان للسلطات السودانية كي تعرض "خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية" في مواجهة التظاهرات ضد النظام التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

وقالت سفارات الدول الثلاث في بيان مشترك نشر في الخرطوم "لقد آن الأوان للسلطات السودانية، كي ترد على هذه المطالب الشعبية بطريقة جدية وتحظى بمصداقية".

وأضافت أنه يجب على السلطة أن تضع "خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية".

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وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا الجيش لمفاوضات تبحث ترتيبات الانتقال السياسي.

وأعلن التجمع في وقت سابق، فشل محاولة تفريق اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة، لافتاً إلى أن الجيش فتح بوابات القيادة لحماية المتظاهرين.

وأظهرت المشاهد التي نقلها متظاهرون من ساحة الاعتصام، عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل، تعالي أصوات كثيفة لإطلاق الرصاص.

فيما أصدرت الشرطة السودانية توجيهات لعناصرها بعدم التعرض للتجمعات السلمية.