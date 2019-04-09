شبح غولن يلاحق أردوغان.. موجة اعتقالات جديدة

أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، عشرات الأشخاص الذين يشتبه بأنهم على صلة بالداعية فتح الله غولن العدو اللدود لأنقرة التي تتهمه بإعداد محاولة انقلاب، وتبحث عن مئات آخرين من المشتبه بهم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن السلطات أصدرت مذكرات توقيف في حق أكثر من 400 شخص في إطار عدد كبير من التحقيقات في جميع أنحاء تركيا. وقد أوقف 127 منهم حتى منتصف النهار.

موضوع يهمك أصدرت السلطات التركية الجمعة مذكرات توقيف في حق حوالي 300 عسكري يشتبه بأنهم على صلة بالداعية فتح الله #غولن، العدو... مذكرات توقيف بحق 300 عسكري بتهمة صلتهم بغولن العرب و العالم

ويشتبه بأن الأشخاص الموقوفين أو الملاحقين ينتمون إلى جماعة غولن التي تصفها أنقرة بأنها "مجموعة إرهابية".

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعية غولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

ويرفض غولن (70 عاماً) الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عاما، هذه الاتهامات.

ومن بين الموقوفين أو الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف الثلاثاء، عناصر سابقون في الشرطة أو الجيش، وأشخاص يشتبه باستخدامهم تطبيق بريد إلكتروني يلقى رواجا في حركة غولن.

ومنذ الانقلاب الفاشل، لاحقت السلطات بلا هوادة مؤيديها، وبدأت عمليات تطهير غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث. فقد قُبض على حوالي 55 ألف شخص وعُزل أكثر من 140 ألفا أو أوقفوا عن مزاولة أعمالهم.

وبعد حوالي ثلاث سنوات على الانقلاب، تتواصل التوقيفات أسبوعيا.