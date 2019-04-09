مقتل 5 جنود بهجوم لطالبان شمال أفغانستان

قال مسؤول أفغاني إن 5 جنود في الأقل قتلوا عندما هاجمت حركة طالبان قاعدة عسكرية وشرطية مشتركة في ولاية ساري بول شمال البلاد.

وأضاف ذبيح الله أماني، المتحدث باسم حاكم الولاية، أن الهجوم الذي شن مساء الاثنين في منطقة سانجارك تسبب أيضا في إصابة 7 جنود.

لم يرد أي تعليق من طالبان حتى الآن.

وأكد أماني أن 4 متمردين قتلوا أيضا في اشتباكات تلت الهجوم، بحسب أسوشييتد برس.

وفي وقت سابق الاثنين، قتل جندي بالجيش الأفغاني اثنين من زملائه بإطلاق النار عليهما، ثم فر ليلتحق بطالبان.

فيما صرّح سيد هاشم بيان، المتحدث باسم قائد شرطة ساري بول، إن الضابط استولى على سيارة همفي إلى جانب بعض الذخيرة قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكدت من جهتها طالبان أن الضابط التحق بقواتها في منطقة درة صوف.