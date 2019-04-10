إسرائيل.. حزب غانتس يعترف بالخسارة أمام نتنياهو

اعترف قادة حزب "أزرق أبيض" بالهزيمة في الانتخابات الإسرائيلية، وقالوا إنهم سيعملون كمعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال يائير لبيد، القيادي الثاني في الحزب، في مؤتمر صحفي الأربعاء إنه بالرغم من أن حزبه "فاز في هذه الجولة، فأنا أحترم الناخبين." وأضاف أن حزبه "سينغص" حياة نتنياهو من صفوف المعارضة.

وحزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه جنرال الجيش السابق بيني غانتس، تعادل مع حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو لكن رئيس الوزراء الحالي سيشكل الحكومة مع كتلته الأكبر المكونة من حلفاء دينيين وقوميين.

ويقول غانتس إن حزبه "أسس بديلا حقيقيا لحكم نتنياهو."