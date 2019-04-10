حماس تستنكر قرار أميركا بشأن الحرس الثوري

عبرت حركة حماس عن إدانتها واستنكارها للقرار الأميركي باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

واعتبرت الحركة في بيان، الثلاثاء أن القرار الأميركي يصب في هدف واحد ألا وهو بحسب تعبيرها "استهداف عناوين الصمود".

كما أشارت إلى أن "القرار الأميركي يأتي تأكيدًا على أن هذه الإدارة تتحرك على وقع المصلحة الصهيونية".

وأتى موقف حماس متماشياً مع الموقفين التركي والقطري اللذين عبرا عن رفضهما لقرار الرئيس الأميركي إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية.

وكانت واشنطن أعلنت الاثنين، إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

في حين أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية "سوف يحمي أرواح الأميركيين، ويخلق استقراراً أكثر أمناً في الشرق الأوسط". كما قال: "لا يمكن أن يعم السلام والاستقرار والأمن بالشرق الأوسط بدون إضعاف الحرس الثوري الإيراني".