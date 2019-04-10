رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة في "خلوة روحية"

وجّه الفاتيكان الدعوة لرئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة للمشاركة في خلوة روحية ليومين بهدف تعزيز السلام وبناء الثقة في اتفاق سلام هش بعد حرب أهلية دامت 5 سنوات.

ويتوجه زعيم المعارضة في جنوب السودان، ريك مشار، إلى الفاتيكان، الأربعاء، حيث يتواجد الرئيس، سلفا كير، في روما عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإيطالي.

وقال الفاتيكان إن الخلوة التي تنتهي، الخميس، فرصة "للتأمل والصلاة" وكذلك "للقاء ومصالحة" لمن يتحملون "مهمة ومسؤولية العمل من أجل مستقبل يسوده السلام والرخاء لشعب جنوب السودان". ووصف الفاتيكان الحدث بأنه مسكوني ودبلوماسي.

واضطر مشار، الذي كان رهن الإقامة الجبرية، للحصول على إذن بالسفر.