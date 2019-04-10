قلب تركيا على الحرس الثوري.. أوغلو يرفض قرار واشنطن

رفضت تركيا القرار الأميركي تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب لقاء بينهما الثلاثاء: "الولايات المتحدة أصدرت هذا القرار وهو قرار من جهة واحدة يأتي في سياق العقوبات والضغوطات التي تمارسها على إيران. نحن نؤكد ونكرر أن القرار قد صدر من واشنطن ولا يمكن تعميمه".

وأضاف تشاووش أوغلو: "لا يمكن لأي دولة إعلان قوات مسلحة لدولة أخرى منظمة إرهابية. كما لا نؤيد إصدار قرارات أحادية الجانب".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن مثل هذه الإجراءات "من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة".

موضوع يهمك أشعلت امرأة سودانية وقفت بين المعتصمين في محيط القيادة العامة في الخرطوم، مواقع التواصل على مدى اليومين المنصرمين.وتم... عروس السودان وقفت بالأبيض وأشعلت مواقع التواصل سوشيال ميديا

من جانبه، قال الوزير القطري إن "الخلافات بين الدول يجب أن تحل بالحوار"، مضيفاً: "إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا كدول محيطة بها أن ننظر لها باعتبارات مختلفة سواء اختلفنا أو اتفقنا مع سياستها".

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان أعلن الاثنين إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية.

كما وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة الثلاثاء، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بالـ"إرهابي"، مضيفاً أنه سوف تتم ملاحقته هو والحرس الثوري مثل أي منظمة إرهابية.

وأشار بومبيو إلى أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية "سوف يحمي أرواح الأميركيين، ويخلق استقراراً أكثر وأمناً في الشرق الأوسط".

إلى ذلك، قال: "لا يمكن أن يعم السلام والاستقرار والأمن بالشرق الأوسط بدون إضعاف الحرس الثوري الإيراني".