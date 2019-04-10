هزيمة اسطنبول تغضب أردوغان..مطالبة جديدة بإلغاء النتيجة

يبدو أن خسارة إسطنبول أتت مؤلمة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي طالب الثلاثاء بإعادة الانتخابات في ثاني أكبر المدن التركية، ليكرر مجدداً الرئيس التركي نفس المطلب، بحسب ما نقلت صحيفة صباح الموالية للحكومة التركية اليوم الأربعاء.

فقد أعلن أردوغان أن على سلطات الانتخابات إلغاء انتخابات اسطنبول المحلية لوقوع مخالفات يتعلق أبرزها بتعيين مسؤولي صناديق الاقتراع.



وأظهرت نتائج أولية فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بهامش ضئيل في انتخابات البلديات باسطنبول، مما ينهي هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وما سبقه من "أحزاب إسلامية" في هذه المدينة على مدى 25 عاما.

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وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته، أثناء عودته من زيارة قام بها لموسكو هذا الأسبوع، إن اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة، لكن هذا لم يحدث في بعض الأماكن التي استعانت بموظفين من خارج هذه الفئة.

وأضاف: "زملاؤنا أثبتوا ذلك. ومن الطبيعي أن يثير كل ذلك شكوكا. إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء (الانتخابات)".

يذكر أن أردوغان يكان قال يوم الاثنين إن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" في صناديق الاقتراع باسطنبول.