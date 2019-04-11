إقبال كثيف في اليوم الأول من الانتخابات الهندية

توافد المواطنون الهنود بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع اليوم الخميس للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات عامة يسعى خلالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بفترة ثانية.

وشاهد مراسلو "رويترز" صفوفا طويلة أمام الكثير من مراكز الاقتراع، وقالت لجنة الانتخابات إن الناخبين يتوافدون بكثرة أيضا للتصويت في منطقة شرقية شهدت يوم الثلاثاء هجوما تفجيريا، ألقت الحكومة الهندية باللوم فيه على المتمردين الماويين، وأودى بحياة عضو بالبرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، الذي يتزعمه مودي، كما قُتل فيه أربعة مسؤولين أمنيين.

وسقط أيضا قتيلان يوم الثلاثاء في جامو وكشمير، الولاية الهندية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة، مما دفع السلطات لتكثيف الحضور الأمني المشدّد هناك بالفعل، وكانت المتاجر والمدارس مغلقة في منطقة كشمير المتنازع عليها، وخلت معظم الطرق من حركة المرور بعد أن دعا الانفصاليون إلى إضراب عام احتجاجا على الانتخابات.

وفي مركز انتخابي داخل مدرسة ابتدائية في دائرة مظفرناجار المضطربة في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد، وقف شداب علي (18 عاما) برفقة أصدقاء كي يدلي بصوته لأول مرة.

وتسببت أحداث شغب بين الهندوس والمسلمين في تلك الولاية في مقتل 65 شخصا على الأقل قبل الانتخابات السابقة عام 2014.

وقال علي: "قَدّم مودي أشياء لكنه لم يقدم ما هو كاف لنا... نحن نريد تنمية، أدلي بصوتي من أجل التنمية".

وهذه هي الجولة الأولى من سبع جولات في 91 دائرة برلمانية عبر 20 ولاية ومنطقة خاضعة للإدارة الاتحادية لاختيار من سيشغل 543 مقعدا.

ومن بين سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة هناك ما يقرب من 900 مليون لهم حق التصويت في الديمقراطية الأكبر في العالم، وتشمل المرحلة الأولى من التصويت عددا من الناخبين يبلغ 142 مليونا.

وتمتد فترة الانتخاب 39 يوما، وتجرى المرحلة الأخيرة في 19 مايو/أيار وستعلن النتيجة بعدها بأربعة أيام.

وحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي هو المتصدر للسباق الانتخابي رغم المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تزايد معدلات البطالة وضعف الدخل الزراعي بمناطق الريف حيث يعيش ثلثا أبناء الشعب.

وقال مودي على تويتر مع بدء التصويت إن الأجواء العامة تدعم "بقوة" تحالفه الوطني الديمقراطي الذي يمثل بهاراتيا جاناتا أكبر أحزابه. وقال "هدف التحالف الوطني الديمقراطي هو التنمية، والمزيد من التنمية، والتنمية الشاملة".