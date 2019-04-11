ماي: من المحتمل الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 30 يونيو

قالت رئيسة الوزراء البريطانيّة، تيريزا ماي، خلال مؤتمر صحافي ليل الأربعاء الخميس في بروكسل، إنّ بريطانيا لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي في 22 أيّار/مايو على الرّغم من تأجيل بريكست حتّى 31 تشرين الأوّل/أكتوبر.

وصرّحت ماي "إذا توصّلنا الآن إلى اتّفاق (...) لا يزال بإمكاننا الخروج في 22 أيّار/مايو".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنّ رئيسة الوزراء البريطانيّة، تيريزا ماي، وافقت الخميس على عرض الاتّحاد الأوروبي تأجيل بريكست ستّة أشهر.

وكتب توسك على "تويتر" في نهاية قمّة بروكسل "وافقت الدّول الـ27 في الاتّحاد الأوروبي وبريطانيا على تمديدٍ مرن حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر. هذا يعني ستّة أشهر إضافيّة لبريطانيا، من أجل إيجاد أفضل حلّ ممكن".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك وجهات نظر مختلفة في الاتحاد الأوروبي حول بريكست، لكننا توصلنا إلى اتفاق.

وأضاف ماكرون أن الضمانات التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي شجعت على التوصل إلى اتفاق.

وقالت مصادر أوروبية إنّ هذا الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاقة.