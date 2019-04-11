الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين السبت

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة، محمد اشتية، ستعلن، السبت، وستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال رأفت في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية إن اللجنة التنفيذية التي ستجتمع، الأحد، برئاسة عباس، ستناقش مهام ومسؤوليات الحكومة بمباشرة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في مسألة العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية.

وأضاف أن "تحديد العلاقة مع الاحتلال بوقف التنسيق الأمني والمباشرة بخطوات الانفكاك الاقتصادي" ستكون على رأس جدول الاجتماع.

وأكد رأفت رفض القيادة الفلسطينية "بحزم" صفقة القرن قبل طرحها، موضحا أنها لن تتعامل معها، خاصة وأن واشنطن باتت شريكة لحكومة بنيامين نتنياهو في تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان".

وسيقر اجتماع اللجنة التنفيذية أيضا مهام الحكومة الجديدة، ويناقش التطورات الأخيرة في إسرائيل والمنطقة".

وفاز رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحزبه "الليكود" بالانتخابات التشريعية التي عقدت الثلاثاء.

وتعهد نتنياهو قبل 3 أيام من الانتخابات بضم مستوطنات الضفة الغربية، ما يعني القضاء على آمال الفلسطينيين بدولة خاصة بهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وتعتبر الأسرة الدوليّة المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي وعقبة أمام جهود السّلام، إذ بُنيت على أراض فلسطينيّة يُفترض أن تشكّل جزءاً من الدولة المنشودة.