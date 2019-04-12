مجلس أوروبا يطالب تركيا باحترام إرادة الناخبين

حثت هيئة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا تركيا على احترام قرارات الناخبين بعد أن منعت السلطات الانتخابية بعض رؤساء البلديات المنتخبين حديثا من تولي مناصبهم رغم فوزهم في الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار الماضي.

كما حث مجلس أوروبا اليوم الجمعة تركيا على تأكيد النتائج النهائية للتصويت في إسطنبول، حيث يبدو أن مرشح المعارضة فاز بفارق ضئيل بعد إعادة فرز الأصوات.

رفض حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم الاعتراف بالهزيمة ويستعد للطعن في إعادة التصويت، مشيرا إلى حدوث مخالفات.

وفي السياق، قال أندرش كنابي، المسؤول البارز في مجلس أوروبا، "إن تنفيذ إرادة الناخبين لها أولوية مطلقة في الأنظمة الديمقراطية".

وفي قرار مثير للجدل، رفض مجلس الانتخابات التركي إعادة تعيين رؤساء البلديات المفصولين من مناصب حكومية بعد انقلاب فاشل وقع عام 2016.