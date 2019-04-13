أول تظاهرة للسترات الصفر بعد "قانون مكافحة المخربين"

تظاهر أصحاب "السترات الصفراء" من جديد السبت في فرنسا، خصوصا في تولوز قبل ما سيكشف عنه في الأيام المقبلة الرئيس إيمانويل ماكرون من خلاصات من المفترض أن تنهي أزمة مستمرة منذ خمسة أشهر.

وهذا هو السبت الـ22 على التوالي من تظاهرات أصحاب السترات الصفراء، الذين شهد تحركهم تراجعا الأسبوع الماضي.

وفي تولوز، "العاصمة" المعلنة للتحرك الوطني، بدأ أكثر من 1000 محتج بالتظاهر ظهرا.

وتُنظم التظاهرات أيضا في باريس ومارسيليا وغرونوبل وليل، استعداداً لتنظيم "يوم عظيم" جديد وعد به أصحاب "السترات الصفراء" في 20 نيسان/إبريل، بعد الإعلانات المنتظرة لإيمانويل ماكرون.

وسجّلت مواجهات وأعمال عنف في مدينة تولوز فقط حتى الآن، فيما بقيت تظاهرات باريس والمدن الأخرى هادئة نسبياً.

وبعد أكثر من شهرين من الاستشارات الوطنية، يتعين على الرئيس الفرنسي أن يعلن عن تدابير "قوية" و"كثيفة"، كما تقول السلطة التنفيذية، لمحاولة طمأنة الحركة الاجتماعية التي نشأت في الأصل بعد زيادة الضريبة على المحروقات.

وطُرحت خيارات عدة، مثل إلغاء أو إصلاح المدرسة الوطنية للإدارة، المخصصة لتدريب النخبة في الدولة، وإلغاء امتيازات الرؤساء والوزراء السابقين، وأخذ الأوراق البيضاء خلال التصويتات في الاعتبار، وخفض عدد النواب.

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لكن السؤال يبقى هل ستكون هذه الأمور كافية للخروج من الأزمة. على الشبكات الاجتماعية، دُعي متظاهرو تولوز السبت إلى أن "يثبتوا أن كل شيء بدأ للتو بعد نتائج النقاش الكبير"، أو إلى مواصلة النضال "ضد ماكرون وعالمه".

وميدانياً، حذر وزير الداخلية كريستوف كاستانير الذي تحدث عن "الاستعداد لخوض المعركة"، من أن تدابير "مناسبة" ستتخذ خلال تظاهرات اليوم والأسبوع المقبل.

وتظاهرات اليوم هي الأولى منذ بدء تنفيذ قانون محاكمة الخارجين على القانون الخميس، بما في ذلك جريمة إخفاء الوجه في التظاهرات.

وقد صدر هذا القانون الشهر الماضي في سياق العنف الذي حصل خلال تظاهرات "السترات الصفر" منذ بداية الحركة. وفي بداية كانون الأول/ديسمبر خصوصا، كانت صور الفوضى في باريس وشارع الشانزليزيه الشهير قد طافت حول العالم.

وجمد المجلس الدستوري أجزاء من القانون، لكنه سيكون هدفاً للمتظاهرين في باريس يوم السبت، والذين سيطالبون بالإلغاء الكامل لهذا "القانون المعادي للحريات"، حسب تعبيرهم.

وسيتم حظر التظاهر مرة أخرى في جادة الشانزليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية. كذلك يشمل الحظر الجزئي للتظاهر الذي يفرض بانتظام منذ منتصف آذار/مارس، عددا من المدن الأخرى مثل ليل وليون ومونتوبان.