اختصار يوم من عقوبة سجن قاتلة الأخ الأكبر لزعيم كوريا

قال محامي فيتنامية متهمة بقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إن ماليزيا ستطلق سراح موكلته من السجن في الثالث من مايو/أيار قبل يوم من الموعد الذي كان متوقعا من قبل.

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وكان قد تم اتهام دوان تي هونغ (30 عاماً) مع إندونيسية بتسميم كيم يونغ نام بتلطيخ وجهه بمادة كيمياوية محظورة في مطار كوالالمبور في فبراير/شباط عام 2017.

وأسقط الادعاء الماليزي تهمة القتل عن هونغ في وقت سابق الشهر الجاري بعد أن أقرّت بالذنب بتهمة بديلة وهي إلحاق الأذى.

وصدر عليها حكم بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات ولكن تم تخفيف الحكم لاحقاً إذ يسمح القانون الماليزي بتخفيف ثلث مدة العقوبة فقط.

وقال محاميها سليم بشير لوكالة "رويترز" إن هونغ، التي كان من المتوقع الإفراج عنها في الرابع من مايو/أيار، ستخرج من السجن قبل ذلك بيوم لأن الموعد الأصلي يوافق يوم عطلة أسبوعية.