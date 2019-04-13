بالأسماء.. الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، مساء السبت اليمين أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله.

وأكد اشتية، وفق ما نشرته الوكالة الرسمية (وفا) أن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".

واستعرض اشتيّة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا ووزيرة جدداً إلى الحكومة مع بقاء 5 وزراء سابقين فقط في مناصبهم.

وشملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية، إذ انضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة ووزراء من القدس والأغوار ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب.

وضمّت الحكومة ممثلين عن الفصائل المشاركة والداعمة للحكومة. كما شملت ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة.

كما فُصلت وزارتيّ التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، انطلاقا من توجه الحكومة لبذل اهتمام أكبر بتطوير التعليم في كل مستوياته، للوصول إلى تعليم نوعيّ والانتقال من التعليم إلى التعلّم.

واستحدث اشتية في حكومته وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.

وسيكون رئيس الوزراء قائماً بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف حتى تعيينهما لاحقاً، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة.

وفي ما يلي أسماء أعضاء الحكومة:

- رئيس محمـد اشتية.

- نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو.



- وزير شؤون القدس فادي الهدمي.

- وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.



- وزيرة الصحة مي سالم الكيلة.

- وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة.



- وزير التربية والتعليم مروان عورتاني.



- وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس.



- وزير الحكم المحليّ مجدي الصالح.



- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر.

- وزير النقل والمواصلات عاصم سالم.



- وزير الزراعة رياض العطاري.



- وزير العدل محمد فهّاد الشلالدة.



- وزيرة شؤون المرأة آمال حمد.

- وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة.

- وزير العمل نصري أبو جيش.

- وزير الثقافة عاطف أبو سيف.

- وزير الإعلام نائب رئيس الوزراء نبيل أبو ردينة.

- وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني.

- وزير الدولة للريادة والتمكين أسامة السعداوي.

- وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي.

- وزير المالية شكري بشارة.

- أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم.

- المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم.