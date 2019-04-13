ترقية "حميدتي" لفريق أول وتعيينه نائباً لرئيس المجلس العسكري

أفاد مراسلنا في السودان بترقية الفريق محمد حمدان دلقو "حميدتي" إلى فريق أول وتعيينه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وأعلن بيان للمجلس العسكري الانتقالي تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي السوداني ومحمد حمدان حميدتي نائبا له.

جاء ذلك بعد أن اعتذر "حميدتي" عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي برئاسة وزير الدفاع ونائب الرئيس الأول عوض بن عوف، مؤكدا استمرار عمل قواته على وحدة السودان واحترام حقوق الإنسان، مع انحيازها للشعب السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية وليس عسكرية.

وقال حميدتي، أمس الجمعة، إن "قواته ستظل جزءا من القوات المسلحة وستعمل على وحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان، وإنها ستبقى منحازة لخيارات الشعب بكل أطيافه". وأضاف أن "قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني".

وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أدّى، أمس الجمعة، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير من السلطة.

وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس بعد أن تنحى الأخير، استجابة لمطالب الشارع السوداني الذي رفض بن عوف، وكان يشغل منصبي نائب أول للرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد اجتمع السبت مع وفد من القوى السياسية.

وقال عضو الوفد عمر الدقير إن "رئيس المجلس الانتقالي السوداني أبلغنا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات"، مضيفاً: "طالبنا المجلس العسكري السوداني بإعادة هيكلة جهاز الأمن. كما طالبنا المجلس الانتقالي بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وطالبنا بمشاركة مدنيين في المجلس العسكري وغدا سنقدم قائمة لرئيس المجلس في هذا السياق".