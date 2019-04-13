حركة طالبان تشن هجوما جديدا شمال أفغانستان

شنت حركة طالبان هجوما جديدا صباح السبت شمال البلاد على مدينة قندوز، التي تمكنت طالبان من بسط نفوذها عليها لفترة وجيزة عام 2015 وتعرضت لعدة هجمات منذ ذلك الحين.

قال محمد يوسف أيوبي، رئيس المجلس البلدي في قندوز، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 في الهجوم الذي شنه المتمردون من اتجاهات متعددة بعد منتصف الليل. وقال إن مئات الأشخاص فروا من ديارهم حيث تردد صوت إطلاق النار والانفجارات من أطراف المدينة.

تقع المدينة عند مفترق طرق استراتيجي في قلب منطقة زراعية رئيسية، تتيح سهولة الوصول إلى جزء كبير من شمال أفغانستان وكذلك العاصمة كابول.

كانت طالبان قد استولت على قندوز لمدة أسبوعين تقريبًا عام 2015 قبل أن تنسحب في مواجهة هجوم أفغاني مدعوم من الناتو. اندفع المتمردون إلى وسط المدينة بعد عام، ورفعوا علمهم لفترة وجيزة قبل أن يتم طردهم تدريجياً.

تواصل طالبان، التي تسيطر فعليًا على ما يقرب من نصف البلاد، شن هجمات يومية على قوات الأمن الأفغانية على الرغم من إجراء عدة جولات من المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عامًا

وأعلنت حركة طالبان عن بدء هجومها السنوي في الربيع أمس الجمعة، لكن هذا الإعلان لا يعني الكثير لأن المتمردين تمكنوا من الحفاظ على وتيرة ثابتة للهجمات خلال أشهر الشتاء القاسية في السنوات الأخيرة.

وقال عبد الحي خطيبي، المتحدث باسم حاكم ولاية غور غرب أفغانستان، إن حركة طالبان نصبت كميناً لقافلة للشرطة بعد ظهر يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل سبعة من قوات الأمن وأشعل معركة استمرت لعدة ساعات. وكان من بين القتلى فقير أحمد نوري، رئيس عمليات الشرطة في الولاية. وقال خطيبي إن شرطيين آخرين ومدنيا أصيبوا في الهجوم.

وفي ولاية باغلان شمال أفغانستان، قتلت حركة طالبان سبعة من رجال الشرطة وأصابت ثمانية في هجوم على نقاط تفتيش مساء أمس الجمعة، حسبما قال سفير محسني، رئيس مجلس الولاية. وقال عطا الله خوجاني المتحدث باسم الحاكم ان المتمردين هاجموا أيضا مقر قياد في إقليم نانغارهار شرق أفغانستان مساء الجمعة وقتلوا شرطيين.

وقال حاكم نانغارهار شاه محمود محمود عقل إن القوات الأفغانية تمكنت من صد الهجوم بعد وصول التعزيزات.