لندن.. سائق يصدم "عمداً" سيارة سفير أوكرانيا

أطلقت الشرطة البريطانية النار أمام سفارة أوكرانيا في لندن السبت بعد أن صدمت إحدى السيارات وبشكل متكرر سيارة السفير التي كانت متوقفة، وفق البعثة.

ولم يصب أي موظف دبلوماسي في الحادثة التي وقعت قرابة الساعة 10,00 صباحاً (09,00 بتوقيت غرينتش) في منطقة هولاند بارك الراقية، وتم توقيف مشتبه به.

وأفاد بيان للسفارة أن "السيارة الرسمية لسفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة تعرضت للصدم بشكل متعمد أثناء توقفها أمام السفارة الأوكرانية".

وهرعت الشرطة على الفور وسارعت إلى محاصرة سيارة المشتبه به التي صدمت سيارة السفير مجدداً.

وأضاف البيان أنه "ردًا على ذلك اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على سيارة الجاني". وتابع "تم توقيف الفاعل ونقله إلى مركز الشرطة. ولم يصب أي موظف بالسفارة بجروح".

وأكد البيان أن الشرطة "تقوم بالتحقيق في هوية المشتبه به ودافع الهجوم".