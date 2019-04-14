الفلبين: "الحمض النووي" يؤكد مقتل زعيم داعشي

قال مسؤولون فلبينيون إن اختبارات الحمض النووي في الولايات المتحدة أكدت مقتل زعيم ساعد في قيادة حصار مدينة مروي جنوب البلاد عام 2017، وكان يعتبر حاسماً لمساعدة داعش على كسب موطئ قدم في المنطقة.

وأوضح وزير الداخلية إدواردو آنو يوم الأحد، أن الاختبارات أكدت أن عويضة ماروهومبسار، الذي كان معروفاً أيضاً باسمه أبو دار، كان أحد أربعة مسلحين قُتلوا في معركة 14 مارس التي أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة جنود قرب بلدة توباران الجنوبية في مقاطعة لاناو ديل سور.

وطلب الجيش الفلبيني من السلطات الأميركية تأكيد وفاة ماروهومبسار من خلال اختبارات الحمض النووي.

وساعد ماروهومبسار في قيادة حصار الثالث والعشرين من مايو 2017، الذي قمعته القوات المسلحة بعد خمسة أشهر. قتل معظم قادة الهجوم، في حين نجا ماروهومبسار.