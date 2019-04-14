بلجيكا.. توقيف رجل يشتبه في تحضيره لهجوم إرهابي

أوقفت السلطات البلجيكية رجلا في جنوب بروكسل بشبهة التحضير لهجوم "إرهابي"، على ما أفادت وسائل إعلام بلجيكية، الأحد.

وذكرت قناة "آر تي أل" وصحيفة "لا ديرنيير أور" عبر موقعهما على الإنترنت أن الرجل، البالغ 22 عاما، أوقف، السبت، في منزله بمدينة وافر، الواقعة في الجزء الناطق بالفرنسية.

وسيخضع المشتبه به لاستجواب في إطار تحقيق لوحدات مكافحة الإرهاب بشأن أنشطة لم يُكشف عن طبيعتها.

وأفادت صحيفة "لا ديرنيير أور" أن الرجل كان يحضر لهجوم وشيك، غير أن "ار تي ال" لم تؤكد هذه المعلومات.

وارتكب متشددون هجمات عدة في مدن أوروبية خلال السنوات الماضية بينها بروكسل التي شهدت هجمات ضد المطار ومحطة لقطارات الأنفاق في 22 آذار/مارس 2016.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذه الهجمات التي أوقعت 32 قتيلا ومئات الجرحى.