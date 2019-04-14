حكومة فلسطين تعيد أداء اليمين.. بسبب هذا الخطأ الغريب!

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الحكومة الجديدة الثامنة عشرة ستعيد أداء اليمين القانونية، في تمام الساعة 12:30 من ظهر الأحد.

وبين ملحم وفق ما نشرته وكالة "وفا" الرسمية أن "القسم الصحيح هو: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد)".

وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، مساء السبت اليمين أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله، ولكن استثني القسم على الوفاء "للشعب وتراثه القومي".

وأكد اشتية، وفق ما نشرته الوكالة الرسمية (وفا) أن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".

واستعرض اشتيّة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا ووزيرة جدداً إلى الحكومة مع بقاء 5 وزراء سابقين فقط في مناصبهم.