على بوابة إيفرست.. حادث مروع بالمطار الأخطر في العالم

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما أخفقت طائرة صغيرة في الإقلاع في مطار لوكلا الذي يعتبر البوابة الرئيسية إلى جبال إيفرست، وارتطمت بمروحيتين على ما ذكرت السلطات النيبالية.

ويعتبر هذا المطار من الأخطر في العالم.

وقد قتل مساعد الطيار في طائرة "ليت-410" التابعة لشركة "ساميت إير" المتوجهة إلى كاتماندو وشرطي كان على أرض المدرج على الفور على ما قال إيما ناث اديكاري المسؤول في المطار لوكالة فرانس برس.

وقد توفي شرطي آخر متأثرا بجروحه في مستشفى كاتماندو على ما قال ناطق باسم الشرطة.

وأضح اديكاري "الطائرة انحرفت نحو مهبط المروحيات عند إقلاعها واصطدمت بمروحيتين. وقد نقل الجرحى إلى كاتماندو. ونحن لا نعرف أسباب الحادث".

ويستخدم المطار سنوياً آلاف المتنزهين ومتسلقي الجبال المتوجهين إلى إيفرست. وتبلغ الحركة فيه ذروتها في نيسان/إبريل مع بدء موسم التسلق.

ومطار لوكلا غير مجهز بأي نظام رادار وعلى الطيارين المرور بين القمم المكسوة بالثلوج ومواجهة أحوال جوية متقلبة للوصول إلى مدرج يمتد على 500 متر فقط على رأس قمة تنتهي على هاوية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008 أدى حادث طائرة إلى مقتل 18 راكبا وقد نجا الطيار فقط.