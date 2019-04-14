"بائع أثاث" يطمح لإعادة انتخابه رئيساً لأكبر دولة مسلمة

يدلي عشرات الملايين من الناخبين الإندونيسيين بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا الأسبوع بعد حملات انتخابية ركزت على الاقتصاد، في أكبر دولة مسلمة سكاناً.

ويخوض الرئيس جوكو ويدودو، بائع الأثاث السابق الذي بدأ مشواره السياسي برئاسة بلدية مدينة صغيرة، السباق أملاً في إعادة انتخابه منافساً الجنرال السابق برابوو سوبيانتو الذي فاز عليه الرئيس بهامش بسيط في 2014.

وتشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن ويدودو يتقدم بفارق مريح لكن المعارضة شككت في نتائج الاستطلاعات. كما قالت المعارضة إنها اكتشفت مخالفات تؤثر في الملايين على القوائم الانتخابية وتعهدت باتخاذ إجراءات قضائية أو استخدام "سلطة الشعب" إذا لم يتم حل الشكاوى التي قدمتها.

ومن المقرر أن تنشر السلطات ما يقرب من نصف مليون من أفراد الشرطة والجيش في أنحاء الأرخبيل الإندونيسي لتأمين التصويت.

كما سيصوت أكثر من 192 مليون ناخب في انتخابات تشريعية محلية ووطنية يتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح فيما وصفت بأنها أكبر انتخابات تجرى في يوم واحد على مستوى العالم.

وبدأ بالفعل التصويت خارج البلاد واصطف الآلاف خارج مقار البعثات الدبلوماسية الإندونيسية في سنغافورة وأستراليا.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها الأربعاء في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء) في الجانب الشرقي من البلاد وتغلق في الواحدة ظهراً (06:00 بتوقيت غرينتش) في الجانب الغربي من إندونيسيا.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج أولية غير رسمية بعد ساعات من انتهاء التصويت ومن المتوقع أيضا أن يتضح من فاز بالرئاسة بحلول ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء. ويتوقع أن تعلن المفوضية العامة للانتخابات النتيجة الرسمية في مايو.