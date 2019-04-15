اجتماع طارئ بالجامعة العربية الأحد حول الأراضي الفلسطينية

تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، بناءً على طلب دولة فلسطين، وذلك لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع بالأراضي المحتلة.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريح، الأحد، إنه تقرر عقد الاجتماع بناء على طلب من دولة فلسطين، حيث سيشارك فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لإطلاع الجامعة العربية على رؤيته وتقييمه للوضع الخاص بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني سيطلع وزراء الخارجية العرب على آخر التطورات في ظل الأحداث الأخيرة، ونتائج الانتخابات الإسرائيلية وغيرها من المستجدات.